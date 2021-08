Parte chirurgica oculistica al Padre Pio di Bracciano - Terzo Binario News

Il 25 agosto é prevista la prima seduta operatoria di oculistica all’ospedale P. Pio di Bracciano.

Una sala operatoria attrezzata con strumenti di ultima generazione permetterà di eseguire interventi di cataratta e sul segmento anteriore dell’occhio per poi proseguire nel prossimo futuro con altre tipologie di interventi di tipo ambulatoriale: interventi sugli annessi oculari e intravitreali.

Obiettivo della Asl é di incrementare l’offerta diagnostica terapeutica con interventi più complessi sul segmento posteriore (retina) per i quali siamo dotati di strumentazione di altissima qualità e interventi per glaucoma.

Modalità di prenotazione: tutti i pazienti con visita oculistica e indicazione di intervento chirurgico per cataratta o altro potranno presentarsi presso gli ambulatori della UOSD Oculistica dell’ospedale P.Pio ( tutti i mercoledì e giovedì dalle 08.30 alle 12.30) o del San Paolo ( tutti i giorni dalle 08.00 alle 13.00) ove i medici di reparto provvederanno a inserire il paziente in lista di attesa.

Per gli oculisti che operano sul territorio sarà disponibile a breve una mail della UOSD Oculistica dove potranno essere inviate le richieste di inserimento in lista d’attesa come da modello che sarà messo a disposizione di tutti gli ambulatori territoriali.