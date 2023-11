Da “Mafia Capitale” in poi, a Cerveteri se ne parla con Virginia Raggi • Terzo Binario News

L’ex Sindaco di Roma ospite al Granarone in un evento organizzato dal Fronte Unito Costituzionale

“Roma Capitale – Le mani sulla città” è questo il titolo dell’incontro che il “Fronte Unito Costituzionale” ha organizzato per sabato 18 novembre alle ore 18:00 a Cerveteri, presso l’Aula Consiliare del Granarone.

Ospite di rilievo, è Virginia Raggi, ex Sindaco di Roma e attuale Consigliera comunale di Roma: un incontro su come la criminalità si infiltra nelle amministrazioni pubbliche. Modererà l’incontro, il coordinatore di Fronte Unito Costituzionale, Andrea Cavola.

“Un incontro in cui si parlerò di criminalità organizzata e delle sue infiltrazioni nella macchina amministrativa in particolare della città di Roma ma che accade in maniera trasversale in altre città comprese quelle del litorale e zone adiacenti”, scrivono gli organizzatori sui social.