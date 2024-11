Parco Borsellino a Cerveteri cambia volto, quasi terminata la ristrutturazione • Terzo Binario News

Campi da calcetto e basket completamente nuovi. Posizionati anche nuovi giochi e nuovi arredi, a breve l’inaugurazione ufficiale

Il rifacimento completo dei campetti da calcetto e basket, nuove attrattive e giochi per i bambini e nuovi arredi in tutta l’area verde. Stanno giungendo a conclusione a Cerveteri i lavori di restyling di Parco Borsellino, realizzati tramite i fondi del Pnrr ottenuti dall’Amministrazione comunale e con i quali ha consegnato una nuova immagine a ben cinque aree verdi della città tra il Capoluogo, Cerenova e Valcanneto.

Dopo alcuni rallentamenti dovuti alle condizioni meteo avverse, dopo quello di Viale Manzoni e Parco Vannini a Cerenova, il Comune di Cerveteri è dunque pronto a riconsegnare a bambini, bambine e famiglie anche il terzo parco giochi: come sempre, sarà pubblico, gratuito e accessibile a tutti. Nei prossimi giorni, il taglio del nastro e l’inaugurazione ufficiale.

“In campagna elettorale, nel 2022, avevamo preso un impegno preciso con i cittadini – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – grazie al grande lavoro di progettazione realizzato insieme all’Ufficio Ambiente, ci eravamo aggiudicati un finanziamento di quasi un milione e mezzo di euro per dare un nuovo volto, una nuova vita a cinque aree verdi della nostra città. Di questi cinque cantieri, due si sono già conclusi e già sono a disposizione dei cittadini, ovvero quelli del Parco di Viale Manzoni e Parco Vannini a Cerenova, quest’ultimo inaugurato appena due settimane fa e che offre una serie di attrattive ad un target di popolazione davvero ampio, dai più piccoli agli appassionati di sport all’aperto. Ora siamo pronti ad inaugurare anche Parco Borsellino, uno spazio posizionato in una zona centralissima di Cerveteri e che negli anni ha dimostrato di rappresentare un luogo di aggregazione davvero straordinario. Sono in corso gli ultimi lavori e gli ultimi collaudi e a brevissimo, lo inaugureremo con una bella festa per tutti i cittadini”.

“Una volta inaugurato Parco Borsellino – prosegue il Sindaco Gubetti – saranno solamente due i cantieri da concludere, ovvero quello di Via Corelli a Valcanneto e quello del Parco della Legnara. Lavori che si concluderanno nel giro davvero di breve. Con l’occasione, ci tengo a ringraziare tutta la struttura comunale che ha lavorato in tutti questi mesi affinché questi cantieri così importanti giungessero a conclusione, dal personale dell’Ufficio Ambiente, ai Dirigenti fino ovviamente all’Assessora alla Sostenibilità Ambientale Francesca Appetiti, che ha seguito quotidianamente l’evolversi dei cantieri”.