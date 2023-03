Parcheggia camion sul marciapiede in via Baldo degli Ubaldi poi mostra una patente falsa: denunciato da Roma Capitale • Terzo Binario News

Un uomo di 44 anni, dopo aver parcheggiato il proprio autoarticolato sul marciapiede, è stato denunciato da una pattuglia della Polizia di Roma Capitale per possesso di patente falsa.

Gli agenti del XIII Gruppo Aurelio, intervenuti per il mezzo pesante, con rimorchio, che bloccava il passaggio dei pedoni in via Aurelia, all’altezza di via Baldo degli Ubaldi, hanno chiesto al conducente i documenti, notando sulla patente, italiana, difformità tali da richiedere ulteriori accertamenti, al termine dei quali è risultata contraffatta.

Il responsabile è stato quindi denunciato per possesso di documento falso e sanzionato sia per la sosta irregolare, sia per la guida del mezzo privo dei requisiti previsti dalla legge.

L’autocarro è stato sottoposto a fermo amministrativo e convogliato in una depositeria giudiziaria.