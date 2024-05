Parcheggi a pagamento a Fiumicino, marcia indietro della maggioranza • Terzo Binario News

L’Opposizione consiliare: “Avevamo in ogni caso già chiesto di rivedere le tariffe per i residenti”

“Nel consiglio comunale di oggi avremmo dovuto discutere la delibera di adozione della variante del Piano Urbano dei Parcheggi. Per fortuna la maggioranza ha ritenuto di fare retro-front e ritirare l’atto per un maggiore approfondimento di merito”, lo dichiarano i consiglieri di opposizione.

“Come opposizione – proseguono – avevamo già pronto un ordine del giorno protocollato, per rivedere le tariffe dei residenti, distribuire in modo equo e proporzionale gli stalli a pagamento nelle località di balneazione, per utilizzare la Fiumicino Tributi, società in house, per l’espletamento del servizio e, da ultimo, impegnare l’amministrazione comunale a creare una zona parcheggio gratuita per i dipendenti aeroportuali”, concludono.