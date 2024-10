Paralisi treni a Termini, quelli della Fl5 fermano a Ostiense • Terzo Binario News

Guasto importante alla stazione centrale romana, ci vorranno ore per il ritorno alla normalità

Guasto importante alla stazione di Roma Termini che sta paralizzando la circolazione ferroviaria del centro Italia.

Pare cche il danno sia stato trovato e risolto ma ci vorranno ore prima che la circolazione torni regolare.

Prf lla Fl5, i convogli terminano la mia vita corsa a Ostiense.

Questa la testimonianza di un pendolare della Fl3.

“Bloccati sul treno delle 6 da Bracciano, alle 9:15

siamo ancora fermi a La STorta per un guasto nelle stazioni di Roma Termini e Roma Tiburtina.

Dice che si stanno preparando per il Giubileo ……

Dopo due mesi di chiusura della linea e lavori tuttora previsti la notte nella stazione di Roma Termini fino al 12 ottobre, siamo bloccati alla stazione di la storta da 3 ore.

Volano varie e solite voci tra i viaggiatori, frutto della lunga attesa: Il macchinista sembra sia un cugino di Schettino perché dopo un primo avviso, non si è più sentito, forse ha abbandonato il treno . Ho comunque chiamato a casa per dire di non pagare riscatti. Si scherza , per disperazione”.

Fabrizio A. – Bracciano