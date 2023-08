Papa Francesco in partenza per Lisbona, prima del volo l'incontro con il Sindaco di Fiumicino Baccini • Terzo Binario News

Momento di grande emozione questa mattina all’Aeroporto di Fiumicino per Mario Baccini, Sindaco di Fiumicino.

Insieme al Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini ha infatti accolto e augurato un buon viaggio al Santo Padre, Papa Francesco, in partenza per Lisbona per la Giornata Mondiale della Gioventù.

Un saluto ed una stretta di mano, che il Primo Cittadino ha voluto immortalare e condividere sui propri profili social.