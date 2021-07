Paola Tiselli campionessa italiana Master - Terzo Binario News

Agli Italiani Master, Paola Tiselli c’è. La chioma viola è in forma e lo ha dimostrato nel campionato per società correndo, insieme a Gianluca Pierdomenico, per la Liberatletica Roma e laureandosi campionessa d’Italia.

Atleti in pista a Tivoli, nella finale nazionale di una delle manifestazioni principali del calendario over 35 – e anche più attese – dopo un anno di stop per le competizioni. Si è corso allo stadio Olindo Galli, dove a farla da padrone è stato un caldo afoso unito a temperature oltre i 35 gradi che hanno infiammato pista, pedane e scarpe degli atleti.

Grazie alla Tiselli e a Pierdomenico, il sodalizio rossoblu è approdato in finale in prima posizione con la compagine femminile e al secondo con quella maschile. Grande battaglia nella due giorni di gare alla ricerca di tempi e piazzamenti per apportare più punti possibili alla classifica generale.

La civitavecchiese è stata impegnata in una delle sue distanze preferite ovvero i 1500m in una gara lanciata, tenuta a ritmi elevati dalle battistrada della categoria più giovane. La mezzofondista si è messa coraggiosamente a tirare il gruppo delle inseguitrici facendo proprio il quarto posto, al qualche è corrisposto il primo di categoria. Bene anche Pierdomenico sebbene non fosse una delle gare a lui più congeniali.

Nei 5000m ancora caldo tremendo e lo stesso corridore ne risente anche se fa proprio il quinto posto nella categoria 50, utilissimo a portare in dote punti preziosi alla squadra.

La Tiselli invece è stata impegnata in un doppio impegno ravvicinato: dapprima gli 800 e poi la staffetta: «Nel doppio giro di pista – racconta Paola – ho corso proprio bene siglando il terzo posto assoluto e centrando così con i miglior tempo stagionale». Dopo appena un’ora rieccola sul tartan, stavolta per correre la staffetta 4×400 dove le quattro portabandiera romane hanno ottenuto il nuovo primato italiano della categoria F50 ed il primo posto assoluto. Al termine delle 17 prove viene stilata la classifica sui migliori 13 punteggi e la Liberatletica Roma è campione d’Italia 2021 con le donne e seconda con gli uomini.