Mercatino dei libri usati degli Studenti Medi di Civitavecchia - Terzo Binario News

“Quest’anno noi Rete degli Studenti Medi di Civitavecchia abbiamo deciso di organizzare un mercatino dei libri usati in cui sarà possibile vendere e acquistare libri di testo per il prossimo anno scolastico senza che vengano buttati via.

L’acquisto di testi scolastici nuovi si rivela sempre essere molto dispendioso, alle volte anche mettendo in difficoltà le famiglie, oltre a costituire un grande consumo di carta. In questo modo speriamo di agevolare la ricerca di libri usati dandogli una nuova vita e un nuovo utilizzo per chiunque ne abbia necessità, nel tentativo di rendere il diritto allo studio un po’ più accessibile a tutti e tutte.

La raccolta libri si svolgerà a Piazza Calamatta durante i mesi di luglio, agosto e le prime settimane di settembre, sarà totalmente gestito da noi student@ grazie all’appoggio della libreria Dettagli di Civitavecchia. Chiunque vorrà potrà venire a portarci i suoi libri usati la mattina dalle 9.30 alle 11.30 tutti i lunedì, venerdì e sabato e il pomeriggio dalle 17.30 alle 19.30 tutti i mercoledì”.