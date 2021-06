Pannello aperto durante il viaggio in treno (FOTO) - Terzo Binario News

Un viaggio non proprio idilliaco. Questa la segnalazione di un lettore di Terzo Binario, in viaggio sul treno della linea Roma-Viterbo.

Il convoglio è quello “veloce”, delle 18,12 di mercoledì 16 giugno. Per il resto parlano le immagini: “Treno veloce ire 18.12 da Roma San Pietro per Viterbo: pannello aperto pericoloso per la sicurezza dei passeggeri. Tutto in ordine?”.

