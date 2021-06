Incidente in via di Casal del Marmo: pedone investito da auto - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via di Casal Marmo, all’altezza del civico 306. Per cause in corso di accertamento un pedone è stato investito da una Renault Twingo: il ferito, un 30enne di nazionalità straniera, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli. L’episodio è accaduto alle 12,45 di giovedì 17 giugno. La conducente si è subito fermata dopo l’impatto.

Sul posto per i rilievi la Polizia locale del Gruppo XIV Monte Mario.