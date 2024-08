Prima il furto poi inseguimento da film per le strade di Ostia • Terzo Binario News

Gli agenti della Polizia di Stato del X Distretto “Lido di Roma”, unitamente alle Volanti della Questura di Roma, hanno tratto in arresto due uomini, di origini sudamericane, di 44 e 33 anni, perché gravemente indiziati dei reati di furto, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, gli agenti, nel percorrere via Lucio Coilio, hanno notato un gruppo di 5 persone, tutte di origine sudamericana, che si stavano avvicinando alle spalle di una donna che era seduta al tavolo di un ristorante insieme alla propria famiglia. I poliziotti si sono appostati senza destare alcun sospetto aspettando di capire le reali intenzioni degli stessi. Ad un tratto, i 5 si sono dati alla fuga con in mano una borsa da donna ed uno zaino e, dopo essere saliti a bordo di un’auto, si sono allontanati.

Gli agenti li hanno seguiti dando così vita ad un rocambolesco inseguimento terminato, poco dopo, in corso Duca di Genova dove sono finalmente riusciti a tagliare la strada ai fuggitivi impedendogli di proseguire la folle fuga. I 5 sono scesi dall’auto e si sono nuovamente allontanati a piedi ma due di essi sono stati raggiunti e, con non poca difficoltà e dopo una colluttazione, sono stati bloccati.

I due, un 44enne del Perù e un 33enne cubano, sono stati trovati in possesso di vari effetti personali, tra cui un bancomat, una carta di credito, documenti personali e 100 euro in contanti, che sono stati riconsegnati, in sede di denuncia, agli aventi diritto che ne hanno riconosciuto la proprietà.

I due, dopo le attività di rito, sono stati tratti in arresto perché gravemente indiziati dei reati di furto, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Gli arresti, su richiesta della locale Procura della Repubblica, sono stati convalidati dell’Autorità Giudiziaria.