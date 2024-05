Palpeggiata e colpita con una catena • Terzo Binario News

L’episodio in zona Torpignattara: vittima una 36enne, accompagnata in codice giallo al Vannini; fermato un 25enne del Bangladesh

Una donna di 36 anni è stata prima palpeggiata e poi colpita con una catena. È quanto accaduto venerdì in via Casilina, all’altezza di via di Acqua Bullicante, zona Torpignattara.

La vittima, in stato di choc, ha raccontato quanto subito venerdì sera al personale del commissariato Porta Maggiore. In pratica, ha riferito di essere stata avvicinata da un individuo, che l’ha palpeggiata. Lei ha reagito, per difendersi. Lui, allora, l’ha colpita con la catena. Poi la 36enne è stata accompagnata in codice giallo all’ospedale Vannini.

Il giorno successivo, quindi ieri 4 maggio, si è presentata in commissariato per sporgere denuncia. Sono così scattate le indagini, che hanno condotto a un 25enne del Bangladesh, che è stato fermato.

