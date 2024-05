Incontro Pediatrico-Neonatologico del Grassi: ‘Quando l'ospedale ed il territorio si incontrano con... Ostia 38’. • Terzo Binario News

Sabato 25 maggio, presso l’Aula Magna del Centro FIJLKAM lidense

Si svolgerà sabato 25 maggio, presso l’Aula Magna del Centro FIJLKAM a Ostia, il primo Incontro Pediatrico-Neonatologico dell’Ospedale G.B. Grassi di Ostia ‘Quando l’ospedale ed il territorio si incontrano con… Ostia 38’.

Responsabile Scientifico dell’iniziativa, patrocinata dalla Asl Roma 3, è Luisa Pieragostini, Direttore di Pediatria presso l’Ospedale Grassi.

“Questo congresso rappresenta per la nostra Asl un momento importante di confronto su una branca della medicina alla quale teniamo in modo particolare: la pediatria. Il reparto del Grassi è in forte espansione, e se da una parte vanta il record di dimissione in 48 ore, dall’altra ha saputo mettere a disposizione delle famiglie anche un ambulatorio per i controlli neonatologici entro i 7 giorni dalla nascita indispensabili per le diagnosi salvavita, come da indicazione della Società Italiana di Neonatologia.

Nel reparto pediatrico del Grassi abbiamo una media di 25 pazienti al mese, mentre l’osservazione breve – ricoveri non superiori alle 44 ore – può raggiungere anche 35 pazienti al mese. Il programma scientifico dell’iniziativa sarà oggetto di riflessione, studio e condivisione delle esperienze maturate dal personale medico della Asl Roma 3. La formazione continua, anche nella sanità, è davvero utile al percorso di crescita che ci vede tutti coinvolti, giorno dopo giorno, nel migliorare i servizi offerti ai cittadini”, spiega Francesca Milito, Direttore Generale della Asl Roma 3.

“Modificando a tratti la metodologia inaugurata 38 anni fa dal Prof. Titti, abbiamo deciso di promuovere quest’anno il primo Incontro Pediatrico-Neonatologico del Grassi di Ostia. Al centro del dibattito un tema a me caro, il rapporto tra l’Ospedale e il suo Territorio. Siamo orgogliosi di ospitare nella Capitale esperti di altissimo profilo che, con i medici e gli infermieri presenti, si confronteranno nel corso di tre sessioni diverse. La prima tratterà l’Encefalo del neonato, la seconda Cervello e Intestino e infine la terza sessione sarà dedicata per la prima volta ad Infermieri e Ostetrici, con la successiva presentazione del progetto ‘To Cure – To Care’, vincitore del premio Quality Nursing Care nel 2023”, spiega Luisa Pieragostini, Responsabile Scientifico dell’iniziativa e Direttore di Pediatria dell’Ospedale Grassi di Ostia.

L’evento vedrà la partecipazione di medici chirurgi, infermieri pediatrici e infermieri. L’appuntamento per tutti è sabato 25 maggio a Ostia Lido in Via dei Sandolini 79.