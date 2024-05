Nel K2 di canoa oro per Sara Mrzyglod, istruttrice dell'associazione Campo di Mare • Terzo Binario News

Lo scorso week-end dal 10 al 12 maggio, si sono svolti i Campionati Italiani di Maratona Classica di Canoa, nella sede storica della Canottieri Firenze.

I nostri atleti di punta nel K2 misto composto da Sara Mrzyglod e Paolo Ranedda conquistano l’oro.

Sara Mrzyglod nella categoria K1 Senior conquista anche un 2° posto portando a casa l’ Argento.

Per la categoria Master D medaglia d’ argento per Cristiana di Paola e bronzo per Giorgia Tudini.

Il Consigliere alle Attività Sportive Andrea Granzotto