Pallavolo, presentate le finali regionali Opes che si terranno a Tolfa e Allumiere - Terzo Binario News

Tanto entusiasmo e gran successo per la presentazione delle finali regionali di Pallavolo Opes ” Trofeo Monti della Tolfa” , che si è tenuta ad Allumiere, alla presenza dei rappresentanti Opes, delle istituzioni locali e dei consiglieri regionali del Lazio.

ll tutto nella prestigiosa sala nobile del Palazzo Camerale di Allumiere. Giornata condotta magistralmente da Manola Camilletti che ha introdotto temi importanti come inclusione sociale, di sport e di nuove progettualità per la crescita dei giovani nel mondo dello sport e del territorio.

Un doveroso grazie ai responsabili Opes che per il secondo anno hanno creduto nelle nostre comunità e nelle associazioni sportive.

Le finali regionali di Pallavolo Opes (Organizzazione Per l’Educazione allo Sport), che si svolgeranno ad Allumiere e Tolfa il prossimo 11 e 12 giugno. L’evento porterà in collina ben 1000 atleti di tutte le categorie, pronti a sfidarsi nelle palestre di Tolfa e Allumiere. E’ a cura del settore nazionale della pallavolo presieduto da David Simbolotti e dal settore regionale, presieduto da Francesco Fiorini, in collaborazione con le due associazioni del territorio Asv pallavolo Allumiere e Asd Tolfa volley le cui presidenti sono Marina Vittori e Barbara Pasquini.

La mattinata ha visto la presenza, tra gli altri, del sindaco di Allumiere, Antonio Pasquini, della sindaca di Tolfa, Stefania Bentivoglio, della presidente della Fondazione Cariciv, Gabriella Sarracco, dei consiglieri regionali Marietta Tidei, Michela Califano e Devid Porrello, della rappresentante territoriale del Coni, Stefania di Iorio e della Dirigente Scolastica dell’Ic Tolfa, Laura Somma.