Pallanuoto femminile, dalla Regione riconoscimento alla Nautilus Civitavecchia promossa in A2 • Terzo Binario News

Insieme ai consiglieri regionali Emanuela Mari e Marco Bertucci, abbiamo consegnato un riconoscimento alle atlete, allo staff e ai dirigenti della Nautilus Civitavecchia, che ad un solo anno dalla sua fondazione, ha dominato il campionato ottenendo la promozione in serie A2 di pallanuoto femminile”.

Così in un comunicato il presidente del consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, che ha aggiunto: “Voglio ringraziare la squadra e la società, da parte dell’intero consiglio regionale, per l’importante attività che portano avanti. Sono un esempio per tutti, a dimostrazione di come attraverso l’impegno e il sacrificio si possano raggiungere risultati straordinari. E questo vale sia nello sport che nella vita. Tra l’altro, molte delle ragazze della Nautilus devono conciliare gli allenamenti con lo studio o il lavoro, dando prova di grande determinazione e maturità. Durante l’incontro, poi, è stato ribadito quanto sia prioritario lavorare sull’impiantistica sportiva, nei nostri territori”.

“Da civitavecchiese sono orgogliosa- ha aggiunto Emanuela Mari- che il Presidente del Consiglio regionale del Lazio abbia voluto ricevere questa eccellenza della pallanuoto, una società che rappresenta un unicum nel panorama nazionale, sia per l’importante traguardo raggiunto a poco più di un anno dalla sua fondazione, sia per il modello della struttura organizzativa, che si ispira al concetto di comunità a tutto tondo. Questo è l’esempio di quanto la pratica sportiva è importante anche dal punto di vista sociale e della formazione personale”.