Padre arbitro e figlio capitano sullo stesso campo da rugby: è successo a Civitavecchia • Terzo Binario News

La situazione curiosa in under 15, il racconto dei presenti

Arbitro e capitano, padre e figlio. è successo a Civitavecchia, in una gara under 15 di rugby. Situazione curiosa ma che nel mondo della palla ovale non sono non è inusuale, ma che non suscita nessun problema di opportunità.

Ognuno svolge il suo compito, nel rispetti dei ruoli e delle regole.

Qui sotto il racconto da dentro, dichi conosce questo sport e cosa c’è dietro.

“Il bello di questo sport è che possono capitare situazioni all’apparenza assurde. Come quando, in un sabato di inizio marzo, l’arbitro entrando nei spogliatoi chieda: “Capitano, siamo pronti per il riconoscimento?” e con sguardo fiero – perché i genitori, per queste cose, si emozionano – porga il faldone dei documenti al figlio per la “chiama”.

Questo è quanto successo a Civitavecchia: l’arbitro in campo con il figlio capitano. Tuttavia nel mondo di Ovalia, è una situazione normale e a nessuno è venuto in mente di eccepire alcunché.

Nonostante ciò, qualcuno potrebbe controbattere: “Si trattava solo di una partita di under 15 !”. No. Una partita di rugby è una partita di rugby, dove non conta l’età né la posta in palio. Padre e figlio in campo, con quest’ultimo nelle vesti di capitano, sono dettagli e niente più.

A questo punto, verrebbe da chiedersi perché sono dettagli: semplice, perché chi pratica questo sport crede nel rispetto. Rispetto degli avversari, rispetto verso i compagni, rispetto verso l’arbitro e dell’arbitro verso i giocatori. In buona sostanza, c’è rispetto dei ruoli.

Quando si scende in campo ognuno pensa a dare il meglio di sé per giocare, magari vincere, con gli avversari e con l’arbitro, tutti insieme. Poco conta se davanti c’è il nostro migliore amico, un fratello o se l’arbitro è nostro padre. L’obiettivo è giocare, dando il 100%.

Anche per questo il rugby è uno sport meraviglioso !