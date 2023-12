Ospedale di Comunità a Santa Marinella, approvata la variante urbanistica • Terzo Binario News

Via libera alla proseguimento del progetto in via definitiva che riguarda la realizzazione dell’Ospedale di Comunità a Santa Marinella. E’ stata infatti approvata, nel consiglio comunale di ieri, la variante urbanistica che permetterà l’avvio dei lavori per la costruzione della struttura che sorgerà nella ex sede comunale, in via Aurelia 455.

“Sono ancora una volta meravigliato e deluso dalla posizione assunta dai consiglieri di minoranza che si sono astenuti nella votazione di approvazione che riguarda la variante dell’ospedale. Si tratta di un progetto così importante, una conquista per tutta la comunità. Non comprenderne il valore di questo progetto e della Casa della Salute è sinonimo di poca lungimiranza e visione, di non considerare le reali necessità della città”, ha commentato il sindaco Pietro Tidei, al termine del Consiglio Comunale, presieduto dal consigliere Alessio Rosa.

A presentare e spiegare nel dettaglio la proposta di delibera durante la seduta è stato il consigliere Alessio Manuelli, che da medico ne ha sottolineato la validità e l’obiettivo. “E’ un’occasione di crescita per il territorio e per i cittadini che vedranno un miglioramento dei servizi sanitari. Secondo l’accordo stipulato con ASL RM 4, la struttura è destinata esclusivamente ad attività socio-sanitaria. Questo per quietare le perplessità che possono nascere in proposito. Inoltre sottolineo che i quindici posti letto previsti saranno utili a decongestionare il vicino Ospedale di Civitavecchia a beneficio della collettività. Non si tratta di una RSA, come qualcuno può fraintendere, ma una struttura sanitaria di ricovero della rete di assistenza territoriale e svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero e viceversa”, ha spiegato il Consigliere con delega alla Sanità.

A seguire l’iter nella scorsa amministrazione è stato l’assessore ai servizi sociali, Pierluigi D’Emilio, che ha ribadito ancora una volta l’impegno del Comune e della Asl RM 4 a portare avanti nel più breve tempo possibile la realizzazione dei due grandi progetti sanitari nella città. “Abbiamo inoltre firmato nei giorni scorsi un protocollo d’intesa con la ASL RM 4 che conferma la connessione tra enti prevedendo interventi a sostegno di persone che necessitano di assistenza e sorveglianza sanitaria”, ha affermato D’Emilio.