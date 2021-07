Orti Sospesi, presentazione il 27 luglio alla Nuove Frontiere di Ladispoli - Terzo Binario News

L’Aps Nuove Frontiere Onus Ets è lieta di invitare tutta la cittadinanza alla manifestazione dimostrativa, che si terrà presso la sede operativa di Via delle Viole a Ladispoli denominata: Il giardino di Annalisa, il 27 luglio alle ore 16.30, in cui saranno presentati gli Orti Sospesi.

L’idea di costruire questi orti, è nata nell’ambito del Progetto: GIARDINIERI SOVVERSIVI, finanziato con l’ 8 x Mille dalla Chiesa Valdese, dove, coadiuvati dall’Agro-tecnico dott. Antonio Pizzuti Piccoli, i nostri ragazzi hanno realizzato vasche di orto a terra, che stanno dando già abbondante raccolto.

Quasi immediata è nata dai ragazzi stessi l’idea di realizzare qualcosa per far partecipare attivamente i loro amici in carrozzina.

Fatta una piccola indagine, abbiamo riscontrato che gli orti sospesi si stanno sviluppando ma sono una novità per il nostro territorio e non solo.

L’Aps Nuove Frontiere crede nel lavoro di rete e lo dimostra mettendo a disposizione delle strutture innovative, per promuovere nuovi progetti inclusivi a tutti i livelli, da realizzare con cooperative e associazioni.

La cura del verde è cura dell’anima, è sintonia con il creato, per questo, coinvolgendo i ragazzi già impegnati nel progetto, sono stati realizzati questi orti e i camminamenti, perché crediamo che nessuno debba rimanere indietro e che insieme si .corre più veloci.

Sono state lasciate volutamente delle vasche vuote, per consentire alle persone con disabilità motoria che parteciperanno, ci auguriamo numerose, di sperimentare l’utilizzo di questi orti e il rapporto con la terra.

Interverranno: l’Assessore ai servizi sociali della Regione Lazio Alessandra Troncarelli, il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando, la Responsabile del Terzo Settore del Lazio Francesca Danese, l’Assessore ai servizi sociali di Ladispoli Fiovo Bitti, il presidente della Fish Lazio Daniele Stavolo e l’ex assessore Lucia Cordeschi. In rappresentanza della Rete Sociale, composta da Associazioni, Sindacati e Cooperative locali interverrà la responsabile dello Spi/Cgil Mara Caporale. In rappresentanza della Community delle Sorelle di cuore interverranno con un saluto le presidenti delle Aps Oltre lo Sguardo Onlus ed Hermes Onlus: Elena Patrizia Improta e Loredana Fiorini.

Seguirà un momento conviviale a conclusione della manifestazione dove sarà bello sorridere insieme, per questo vi aspettiamo numerosi.