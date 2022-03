Orsomando e De Angelis: "Sempre contro quella che secondo noi è una presunta cattiva gestione dell’assessora Gubetti" - Terzo Binario News

“In queste ultime ore qualcuno sta cercando di “strumentalizzare” politicamente le nostre parole e la nostra buonafede da sempre a difesa e tutela dei diritti dei lavoratori ed è, quindi, necessario fare delle precisazioni in merito onde evitare equivoci.

Premesso che Noi siamo e saremo sempre a fianco di tutti i lavoratori, indipendentemente dal loro status, azioni, fede politica e “simpatia” e, quindi, possiamo tranquillamente affermare che non siamo mai stati per la “caccia alle streghe” o per la caccia ai singoli comportamenti dei lavoratori a cui addossare il presunto marchio di colpevoli come, in questi giorni, qualcuno vorrebbe far credere perché non è questa la nostra “mission” o il nostro intento amministrativo visto che, probabilmente, trattasi di rapporti interni che non ci riguardano.

E’ di tutta evidenza, invece, che siamo sempre stati contro quella che, secondo noi, è una presunta cattiva gestione dell’assessorato all’Ambiente e del suo Assessore Gubetti (oggi pure vicesindaco) come anche nei confronti, di quella che da sempre abbiamo ritenuto particolare gestione e insufficiente rispetto del contratto di appalto rifiuti a Cerveteri da parte, prima della società Camassa e poi della M.S.A. di cui, prima o poi, qualcuno dovrà rendere conto per cui occorre leggere bene e non estrapolare singole parole, perché altrimenti si rischia di strumentalizzare il tutto.

Detto ciò ribadiamo con forza che quella che stanno vivendo i dipendenti della Raccolta dei rifiuti a Cerveteri è veramente una “storia infinita” per la quale serve una grande assunzione di responsabilità collettiva e non gli assordanti silenzi dell’assessora Gubetti e del gestore M.S.A.

Rispondeteci invece di pensare ad altro. E forse vero che risultano azzerati tutti gli scatti di anzianità, alcuni di parecchi anni, maturati dai dipendenti con le precedenti gestioni ?. E’ vero che i dipendenti ex Camassa ad oggi, a quanto sembra, non hanno ancora ricevuto le liquidazioni e le vecchie ferie non pagate e tutte maturate sino all’affitto del ramo d’azienda, avvenuto nel 2020, con il passaggio da Camassa SpA a Meridionale Servizi Ambientale (M.S.A) ?

E’ vero la M.S.A. sembra aver fatto “orecchie da mercante” rifiutandosi di corrispondere somme dovute da altre società o prendersi carico di ferie maturate sotto altre gestioni malgrado l’avvenuto affitto del ramo di azienda?. Ripetiamo la domanda ma siete proprio sicuri che i documenti non prevedono la presa in carico delle obbligazioni verso terzi (dipendenti) da parte di M.S.A.?.

Egregia Assessora ma veramente Lei pensa che tutelare i lavoratori sia quello di consigliare azioni di recupero dei soldi nei confronti della Camassa che non si sa che fine abbia fatto ?

I lavoratori prima e i cittadini poi si aspettano le dovute risposte oppure state forse aspettando le imminenti elezioni ?

Nel frattempo, sottolineando che non ci interessa “l’illusione comunicativa generata dai social”, rassicuriamo molti di coloro che ci vogliono vedere divisi e che hanno intrapreso una danza sperando nella nostra frammentazione o dissolvimento.

A costoro rispondiamo con voce ferma che rimarranno delusi”.

ALDO DE ANGELIS SALVATORE ORSOMANDO

Consigliere Comune di Cerveteri Consigliere Comune di Cerveteri

C. Gruppo Trasparenza e Legalità