Nuovo successo per Francesca Stirpe di Etruria scherma - Terzo Binario News

Il 5-6 Marzo si è svolta a Padova la 2° prova nazionale U14 di sciabola. La nostra atleta FRANCESCA STIRPE sale sul secondo gradino del podio!

Una gara senza sbavature: tutte vittorie in girone, 3° posto nella classifica provvisoria, passa direttamente nei 32, supera senza problemi la diretta per i 16 e vince nettamente per la finalissima degli 8. Per i 4 combatte e vince contro una sciabolatrice frascatana che la impegna un po’. Si guadagna la finale, sopravvalendo un’atleta siciliana. La sua corsa verso la vittoria è fermata in finale dalla vincitrice della gara e Francesca si aggiudica un meritato argento.

La nostra sciabolatrice si conferma sempre, infatti anche nella 1° prova Nazionale a Santa Venerina (CT), svoltasi a novembre, aveva raggiunto il podio e aveva conquistato un ottimo terzo posto.

Anche se si fatica ad avere un vivaio di atleti, che è la base per poter creare un terreno fertile dove poter formare campioni, noi dell’Etruria scherma riusciamo sempre a raggiungere alti livelli. I nostri atleti sono continuamente in sfida per superare tutte le difficoltà e i nostri continui e costanti risultati ne sono la conferma!

Per info: 3383708126, potete trovarci anche su Facebook e Instagram.