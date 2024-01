Operazione di decoro "Tempio del Divo Claudio" di Roma Capitale • Terzo Binario News

Operazione per ripristinare il decoro in un’area in prossimità del Colosseo, precisamente in via Claudia, a ridosso del complesso archeologico denominato “Tempio del Divo Claudio”.

Sul posto le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, I Gruppo Centro Storico, che hanno fermato due uomini, uno di nazionalità rumena di 52 anni e l’altro di 58 anni nazionalità marocchina, risultati regolari sul territorio nazionale.

Gli agenti hanno applicato loro l’ordine di allontanamento di 48 ore e elevato sanzioni per bivacco. La Sala Operativa Sociale, presente sul posto, ha offerto ai due uomini una sistemazione alloggiativa alternativa, rifiutata da entrambi.

Alle operazioni hanno partecipato anche la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e AMA, che ha rimosso 3 metri cubi di rifiuti, perlopiù masserizie e materassi.