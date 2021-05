Open day Astrazeneca 15 e 16 maggio: info e come ritirare ticket virtuale - Terzo Binario News

Polverizzati in tre ore i 21mila posti disponibili

Il 15 e 16 maggio c’è l’Open Day Astrazeneca con ticket virtuale per over 40 (nati nel 1981 e anni precedenti). Per la vaccinazione è necessario presentarsi muniti di ticket virtuale e tessera sanitaria.

“Successo straordinario in meno di tre ore sold out a Roma, Frosinone, Latina e Viterbo. La modalità del ticket virtuale ha funzionato e sono rimasti pochi slot all’outlet di Valmontone e Rieti. L’esperienza è da ripetere con un numero di dosi necessariamente maggiore che richiederemo alla struttura commissariale” dichiara l’assessore D’Amato.

Con il ticket virtuale è consentito lo spostamento per raggiungere il punto di somministrazione e il rientro nella propria abitazione durante le ore del coprifuoco.

Per tutte le informazioni relative ai punti di somministrazione e gli orari vai su: https://www.salutelazio.it/open-day-con-ticket-virtuale

Per ritirare il ticket virtuale, fino ad esaurimento disponibilità, vai su: https://ufirst.page.link/open-day-regione-lazio