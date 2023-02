Onu: "In Ucraina almeno 7.200 civili morti, 12.000 feriti" • Terzo Binario News

Calcolo Ohchr dall’inizio della guerra, ma la stima è di numeri reali più alti

Dall’inizio dell’invasione quasi un anno fa in Ucraina hanno perso la vita per la guerra quasi 7.200 civili, secondo un computo dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti umani (Ohchr), che calcola i feriti in 11.756, ma che stima che il numero complessivo di vittime sia molto più alto.

L’organismo Onu è citato dal Guardian.

Fonte, ansa.it