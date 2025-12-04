Omofobia, i Carabinieri beccano tre giovani aggressori • Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Farnese hanno identificato e denunciato 3 ragazzi romani, di 17 anni, gravemente indiziati di essere gli autori della brutale aggressione avvenuta nella notte tra sabato 13 e domenica 4 settembre scorsi ai danni di un ragazzo di 25 anni, in corso Vittorio Emanuele II, nei pressi di largo Argentina, a Roma.

Grazie a un’intensa attività investigativa, condotta attraverso l’analisi delle testimonianze raccolte e dei riscontri tecnici disponibili, in corso Vittorio Emanuele II, Piazza Navona, Corso Rinascimento, Piazza Campo de Fiori, Piazza del Biscione, via del Paradiso e anche con indagini classiche, attraverso l’analisi dei pagamenti con carta effettuati dal gruppo nei locali dove erano stati in precedenza, analisi dei social network, verifiche anagrafiche e individuazioni fotografiche, i militari dell’Arma sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti e a raccogliere gravi elementi indiziari a carico dei 3 minori, denunciati in stato di libertà, gravemente indiziati lesioni personali aggravate dalla finalità della discriminazione omofoba.

Le indagini sono partite a seguito della denuncia presentata dalla vittima ai Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Farnese, la mattina successiva.

Nello specifico, il 25enne aveva raccontato che mentre si stava incamminando da solo verso casa, giunto in corso Vittorio Emanuele II all’altezza del civico 156, aveva notato un gruppetto di ragazzi, tutti di sesso maschile, uscire dal vicolo via del Paradiso; uno di loro si avvicinava e senza proferire parola alcuna, con veemenza gli sfilava dalle mani il ventaglio che portava al seguito, spezzandolo e subito dopo, dapprima lo spintonava cercando una reazione, poi mi gli sputava in viso, e successivamente lo colpiva sferrandogli circa 7 – 8 pugni violenti sul volto. Dopo pochi secondi, però, giungevano altri due ragazzi, sempre facenti parte del gruppo di cui prima, che si avvicinavano con fare arrabbiato e anche loro lo colpivano, facendolo rovinare a terra. Inoltre la vittima ha raccontato di aver subito, nel frangente, parole offensive a carattere omofobo. Soccorso dai passanti che hanno dato l’allarme al 112, il 25enne è stato trasportato con autoambulanza presso l’Ospedale Santo Spirito ove gli venivano diagnosticati varie lesioni facciali, con una prognosi di 20 giorni.