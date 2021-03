Omicidio Vannini, Cassazione Bis il 3 maggio - Terzo Binario News

Arrivata la data i cui si decideranno una volta per tutte le sorti della famiglia Ciontoli, i quattro accusati della morte di Marco Vannini.

La Corte di Cassazione infatti ha stabilito la data del 3 maggio: gli ermellini si riuniranno per decidere sulla sentenza di Appello Bis che ha condannato Antonio Ciontoli a 14 anni per omicidio volontario con dolo eventuale. Per i familiari ( i figli, Federico e Martina, la moglie Maria Pezzillo) a 9 anni e 4 mesi.

A loro è stato riconosciuto l’omicidio volontario anomalo.