Omicidio Vannini, Ardita tranchant con Ciontoli: "Buttate questo cialtrone in carcere" - Terzo Binario News

Sulla Lucarelli: “L’ho vista da qualche parte sull’Aurelia”

Commento social severissimo del consigliere Giovanni Ardita sull’intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli da parte di Antonio Ciontoli.

“Ma che c**** dice sto Ciontoli? Per me che era stato con le negre sulla Braccianese senza pagarle non glie l’ ha mai detto a Marco, si confidava, per digli che era una m**** infame di uomo che ha fatto morire lentamente un povero ragazzo.

Questo cialtrone buttatelo in carcere, non ha rispetto nemmeno di un ragazzo che hanno fatto morire a casa loro senza aver cercato nemmeno di salvarlo, questo è un cane.

Sulla giornalista non vorrei esprimermi, ma se non l’ ho vista all’ Olimpico da qualche altra parte sull’Aurelia l’ho vista. Veramente squallida a tratti giustifica anche il Ciontoli e la sua famiglia.

La trasmissione di questa sera della TV 9 è stato il massimo della spazzatura. Vergognoso”.