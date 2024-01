Omicidio Pamela Mastropietro, confermato l'ergastolo per Oseghale • Terzo Binario News

La corte di Cassazione di Roma ha rigettato la richiesta di Appello dei legali di Innocent Oseghale condannato in appello all’ergastolo per l’omicidio, la violenza sessuale, la distruzione e l’occultamento di cadavere di Pamela Mastropietro, la 19enne romana uccisa nel gennaio 2018 a Macerata. Per Oseghale dunque resta la condanna del carcere a vita.

Nei primi due gradi Innocent Oseghale era stato condannato all’ergastolo per omicidio, violenza sessuale, distruzione e occultamento di cadavere. La “sussistenza della violenza sessuale si basa sulla prova logica”, ha detto la procuratrice generale Francesca Loy sollecitando la Corte a rigettare la richiesta della difesa e, quindi, a confermare la condanna. Loy ha sostenuto che il ricorso della difesa è da considerare “inammissibile almeno nella parte in cui la sentenza ha smentito che il rapporto sessuale è avvenuto nel sottopasso, ma nell’abitazione” ed è escluso che si sia “trattato di un rapporto consensuale”. Il pronunciamento è previsto nel tardo pomeriggio.

“Mi aspetto che venga confermato l’ergastolo”. Così aveva detto Alessandra Verni, madre di Pamela Mastropietro, prima dell’udienza.