Omicidio a Centocelle: uccide il coinquilino al culmine della lite - Terzo Binario News

Un 60enne arrestato, l’intervento dei carabinieri

di Claudio Bellumori

Omicidio a Centocelle. Un operaio romeno di 60 anni è morto dopo essere stato ucciso dal coinquilino, un connazionale anche lui di 60 anni, al culmine di una lite. I fatti si sono consumati in via dei Frassini, in una abitazione adibita ad affittacamere.

Omicidio a Centocelle: morto 60enne

Intorno alle 21 di domenica 2 maggio i carabinieri del Nucleo radiomobile sono giunti sul posto dopo la segnalazione dei residenti. Uno dei due uomini era a terra esanime. I militari dell’Arma, così, hanno accertato che i due romeni hanno avuto una lite, scoppiata per futili motivi (forse anche con la complicità dell’alcol). L’aggressore avrebbe colpito il coinquilino con oggetti contundenti e suppellettili. La camera è stata sequestrata. Presenti anche i carabinieri della Settima sezione del nucleo investigativo di via In Selci.

Il decesso

Il 60enne, alle 4 di lunedì 3 maggio, è deceduto all’ospedale San Giovanni. Per l’altro romeno è scattato l’arresto con l’accusa di omicidio.