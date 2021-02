Oggi raccolta alimentare al Carrefour di Cerveteri - Terzo Binario News

Prosegue l’attività in favore delle famiglie più in difficoltà del territorio.

Oggi per l’intera giornata i volontari saranno al Supermercato CARREFOUR in Largo A. Loreti n.2 a Cerveteri per una raccolta alimentare straordinaria. Tutti i prodotti raccolti serviranno a comporre i pacchi alimentari in aiuto di coloro che stanno vivendo questa terribile crisi economica e occupazionale.

COSA DONARE? pasta, riso, pomodori pelati, passate di pomodoro, legumi vari (fagioli, piselli, lenticchie, ceci), tonno, olio, biscotti, caffè, latte a lunga conservazione, zucchero, farina, prodotti per l’infanzia e in generale prodotti a lunga scadenza

COSA NON DONARE prodotti freschi e surgelati

Dall’inizio dell’emergenza la Protezione Civile di Cerveteri ha consegnato oltre 2mila pacchi alimentari. Un numero davvero importante, ma non possiamo fermarci.

Buona spesa, Alessio Pascucci