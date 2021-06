Oggi nel Lazio 79 positivi, 50 a Roma - Terzo Binario News

Superati i 5 milioni di vaccini inoculati

“Oggi su oltre 8mila tamponi nel Lazio (+425) e oltre 18mila antigenici per un totale di oltre 26mila test, si registrano 79 nuovi casi positivi (-12), 3 decessi (-2), i ricoverati sono 194 (-30). I guariti sono 192, le terapie intensive sono 60 (-4). Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 0,9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,2%. I casi a Roma città sono a quota 50.

** Oggi traguardo 5 milioni di dosi somministrate e 1,9 milioni di seconde dosi, ci avviciniamo al 70% di popolazione vaccinata con due dosi.

** Prorogati al 30 settembre termini per rilascio del certificato di esenzione per reddito e01 e02 e03 e04 e per patologia.

** Nelle province di Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone zero decessi.

** Dalla prossima settimana saranno sequenziati il 100% dei tamponi positivi, creata task force che migliorerà ulteriormente l’attività di tracing.

** RT 0,66 – incidenza 12,83/100mila abitanti.

Asl Roma 1: 11 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi;

Asl Roma 2: 26 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 3: 13 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 0 decesso;

Asl Roma 4: 0 nuovi casi nelle ultime 24h. Si registra 1 decesso;

Asl Roma 5: 6 i nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 6: 14 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 9 nuovi casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h:

Nella Asl di Latina si registrano 2 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi;

Nella Asl di Frosinone si registrano 6 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi;

Nella Asl di Viterbo si registra 1 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio contatto di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi;

Nella Asl di Rieti si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi”.

Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.