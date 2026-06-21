Andrea Cerqua porta l'arte di Ladispoli in Sicilia • Terzo Binario News

Con la quarta edizione di Terra di Donna, dal 23 giugno al 10 luglio presso il Museo d’Arte Contemporanea M.A.C.A. di Alcamo

Il Museo d’Arte Contemporanea M.A.C.A. di Alcamo ospiterà dal 23 giugno al 10 luglio 2026 la quarta edizione della mostra collettiva “Terra di Donna”, un importante appuntamento artistico che riunisce opere di pittura, fotografia, scultura e ceramica provenienti da diverse esperienze creative e culturali.

L’esposizione nasce dall’intento di valorizzare il profondo legame tra la donna, la natura e la terra, intesa come origine della vita, della memoria e della creatività. Il tema prende forma attraverso una suggestiva narrazione simbolica che racconta il viaggio di tre ninfe impegnate a raccogliere i doni più preziosi della natura. Da questo racconto prende vita una riflessione sul potere generativo e trasformativo della donna, simbolo di cura, rinascita e creazione.

Le opere in mostra interpretano liberamente il tema attraverso differenti linguaggi artistici, offrendo al pubblico un percorso ricco di emozioni, suggestioni e visioni personali. Pittura, fotografia, scultura e ceramica dialogano tra loro in un racconto corale che esplora il rapporto tra identità femminile, paesaggio, memoria e territorio.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Culturale “Fatto a Mano”, realtà impegnata da anni nella promozione dell’arte contemporanea e nell’incontro tra artisti provenienti da diverse regioni italiane. La mostra rappresenta un’occasione di confronto culturale e di crescita condivisa, capace di creare nuove relazioni artistiche e umane tra territori geograficamente distanti ma accomunati dalla stessa sensibilità verso l’arte e la cultura.

La curatela della mostra è affidata ad Andrea Cerqua presidente dell’associazione culturale “Fatto a Mano”, che ha coordinato il progetto espositivo valorizzando il dialogo tra le diverse discipline artistiche e le molteplici interpretazioni del tema proposto.

“Terra di Donna” si propone come un luogo di incontro e dialogo, dove l’arte diventa strumento di connessione tra esperienze, culture e comunità, celebrando la donna come principio creativo e la terra come spazio di appartenenza, crescita e rinascita.

Informazioni sulla mostra

Titolo: Terra di Donna – IV Edizione

Periodo: 23 giugno – 10 luglio 2026

Sede: Museo d’Arte Contemporanea M.A.C.A. – Alcamo (Trapani)

Curatore: Andrea Cerqua

Discipline: Pittura, Fotografia, Scultura e Ceramica

Promotore: Associazione Culturale Fatto a Mano

Ingresso libero.