Aperta la Casa della Comunità a Bravetta • Terzo Binario News

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha inaugurato oggi pomeriggio le Case della Comunità della ASL Roma 3 di Spoke Bravetta e HUB Magliana.

Al taglio del nastro erano presenti il Direttore Generale della ASL Roma 3, Laura Figorilli, il Direttore del Distretto Sanitario Municipio XI, Monica Foniciello e il Direttore del Distretto Sanitario Municipio XII, Maria Letizia Eleuteri.

Le strutture fanno parte degli impegni assunti con il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e con progetti legati all’innovazione del sistema sanitario territoriale unitamente al riordino dell’assistenza territoriale previsto dal DM 77/2022.

All’interno delle nuove Case della Comunità opereranno medici di medicina generale, infermieri di famiglia e di comunità, specialisti ambulatoriali, assistenti sociali, psicologi e altri operatori sociosanitari per garantire i servizi integrati e la loro semplice accessibilità.

L’orario di accesso ai servizi dello Spoke Bravetta è dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 19.30 con due modalità: accesso diretto (PUA, Punto Prelievi, Accoglienza, Centro Unico di Prenotazione, assistenza medica, assistenza infermieristica) e accesso indiretto (con ricetta medica SSN e prenotazione attraverso CUP e RECUP).

Per quanto riguarda l’HUB Magliana l’accesso ai servizi è garantito dalle ore 8.00 alle ore 20.00, dal lunedì al venerdì, la presenza medica è garantita dai medici di ruolo Unico della assistenza primaria; i prefestivi dalle 14 alle 19, il sabato, la domenica e i festivi, dalle 10.00 alle 19.00 è garantita la presenza medica presso la CDC Ponte Galeria; nelle ore notturne è presente all’interno della CDC Hub Magliana il servizio di Continuità Assistenziale che assicura, in collaborazione con la Centrale Operativa /Numero Unico, la corretta valutazione del bisogno dell’utenza. La presenza infermieristica è garantita 7/7 nell’arco delle 12 ore e si articola dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 19.30. La domenica ed i festivi l’attività infermieristica è garantita dalle ore 7.00 alle ore 10.00 tramite contatto telefonico al numero NUE 116117, mentre dalle ore 10 .00 alle ore 19.00 viene assicurata mediante accesso diretto presso la CDC ponte Galeria.

“Le Case della Comunità sono uno dei pilastri del percorso che stiamo facendo per rafforzare la sanità del nostro territorio. Il tutto in una perfetta integrazione tra il lavoro dei professionisti e i servizi offerti attraverso i quali miglioriamo l’accessibilità, la prevenzione, la promozione della salute, la presa in carico integrata e con vantaggi per la riduzione della pressione sugli ospedali. Un modello di sanità più vicina alle persone, più preventiva e più sostenibile non solo dal punto di vista strutturale ma anche, e soprattutto, organizzativo in linea con il modello di sanità di prossimità pensato con il PNRR. Un modello che permette di non lasciare indietro nessuno, soprattutto le persone più fragili, quei pazienti cronici che hanno bisogno di cure e assistenza continue. Luoghi più aperti dove ascoltare i bisogni del territorio e favorire il benessere”, spiega il Direttore Generale della ASL Roma 3, Laura Figorilli.

“Con le Case della Comunità di Bravetta e Magliana rafforziamo l’organizzazione dei servizi per dotare il territorio di un punto di riferimento fuori dalla centralità dell’ospedale con un sistema in grado di accompagnare i cittadini nelle loro esigenze e nel loro percorso di cura. In questo senso sarà importante anche il ruolo delle associazioni di volontariato che sosterranno le persone nelle quotidiane esigenze di accesso e informazioni ai servizi”, conclude Figorilli.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della ASL Roma 3.