Odg di Battilocchio per Civitavecchia nella manovra del Governo: sì dell'Aula - Terzo Binario News

E’ di questi giorni la buona notizia dello stanziamento di un milione di euro come ristoro alla città di Civitavecchia per il crollo dei crocieristi (dovuto alla pandemia) e frutto di due emendamenti (alla legge di bilancio 2020 ed al decreto “Ristori”) che hanno visto Alessandro Battilocchio, parlamentare del territorio, come firmatario.

Ma è stata anche approvata in via definitiva dalla Camera stamattina (30 Dicembre) la legge di Bilancio 2021 che prevede una serie di misure per il sostegno alle realtà economiche che stanno affrontando questo momento di crisi.

Battilocchio, in tale contesto, ha chiesto al governo, con l’ordine del giorno numero 91, il “riconoscimento, in questa complicata contingenza, della specificità della situazione del Porto di Civitavecchia, nonché del sistema economico connesso” e “di stanziare nei prossimi provvedimenti risorse al fine di supportare l’intero comparto turistico messo in crisi dalla pandemia da Covid19”.

Dal Governo è giunto il parere favorevole ed un conseguente impegno specifico che è stato fatto poi fatto proprio dall’Aula.

“Ho sottolineato la necessità, visto il perdurare della situazione di difficoltà, di proseguire con il sostegno alle tante attività che, a Civitavecchia e nel comprensorio, in via diretta ed indiretta, stanno subendo i contraccolpi di questa pandemia con risvolti assai negativi sull’economia.

Sono stati compiuti diversi importanti passi in avanti nel 2021 ma la strada è ancora lunga: ho voluto, con il mio odg rimarcare che, come territorio, continueremo a chiedere , in ogni provvedimento utile, l’attenzione necessaria per garantire una fase di ripresa.

L’ordine del giorno, come ben sappiamo, è un atto politico formale di fronte alla Camera che va poi tradotto in azioni concrete dell’Esecutivo. Proseguirò, sempre in sinergia con le Amministrazioni comunali, le imprese e le realtà’ economiche locali ad incalzare per il rispetto degli impegni “ha dichiarato Alessandro Battilocchio, parlamentare di Forza Italia.