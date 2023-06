Nuovo parco giochi a Cerveteri, punto info della Asl Roma 4 • Terzo Binario News

Domani alle 16 l’inaugurazione in via Martiri delle Foibe

In occasione dell’inaugurazione del parco giochi del parco in via Martiri delle Foibe a Cerveteri, previsto per domani alle ore 16, verrà allestito un punto informativo sul consultorio del comune di Cerveteri, struttura che affaccia sul parco giochi.

Tutti i professionisti offriranno informazioni e dettagli sull’offerta di servizi della struttura.

L’occasione sarà importante anche per inaugurare i murales realizzati dal progetto di Donato Ciccone, artista locale molto apprezzato per le sue opere di riqualificazione.

“Desidero ringraziare la sindaca Elena Gubetti per avere tra l’altro contribuito con questo parco giochi al miglioramento della accessibilità del consultorio, un servizio che si candida ad offrire accoglienza e supporto alle persone e alle famiglie lungo tutto il percorso della vita” ha dichiarato il direttore generale della Asl Roma4 Cristina Matranga.