Nuovo Dpcm: le zone restano e cosa cambia - Terzo Binario News

Oggi la bozza del nuovo provvedimento del Governo, sarà Pasqua blindata

Nel nuovo Dpcm non è previsto nessun allentamento delle misure restrittive: la situazione epidemiologica non lo consente. Oggi la bozza del decreto.

Come spiegato dal ministro Roberto Speranza sarà un marzo difficile, stando alle previsioni degli esperti. E non è possibile abbassare la guardia.

Le misure di chiusura non scatteranno più dalla domenica, ma dal lunedì successivo per non far perdere il lavoro alle attività. La Gelmini ha anticipato che si sta lavorando per riaprire i luoghi di cultura.

Resta fino al 27 marzo il divieto di spostamento tra le regioni, anche se sono in fascia gialla. Restano da definire nel dettaglio i paletti che scandiranno la quotidianità dei cittadini nelle prossime settimane.

A quanto si apprende, le Regioni avrebbero chiesto, nel corso del vertice con il governo sul nuovo Dpcm, un parere del Comitato tecnico scientifico sull’apertura delle scuole alla luce della situazione epidemiologica, legata alla diffusione delle varianti.

L’entrata in vigore delle nuove misure restrittive ferma i programmi di viaggio per il 32% degli italiani per Pasqua, un appuntamento che segna tradizionalmente l’inizio della stagione per molti dei 24 mila agriturismi italiani.

È quanto emerge da un’analisi Coldiretti/Ixè in riferimento al nuovo Dpcm dal 6 marzo al 6 aprile.

Una decisione pesante per la mobilità che riguarda il primo lungo weekend primaverile di festa, occasione per le consuete gite fuori porta anche nelle strutture agrituristiche che hanno subito perdite di 1,2 miliardi di euro.

A rischio, sottolinea Coldiretti, c’è un sistema di servizi, ospitalità e agri ristorazione che può contare su 493.319 posti a tavola e 285.027 posti letto, dopo aver avuto prima dell’emergenza poco più di 14 milioni di presenze, delle quali 8,2 milioni provenienti dall’estero.