“Nuovi palazzi e giardini cancellati dal cemento a Ladispoli”, lo sfogo social di un cittadino • Terzo Binario News

Le foto che lo stesso cittadino ha scattato

“L’opposizione a Ladispoli è andata perduta, tutto quello che succede son un po di chiacchiere e autogratificazioni. Intanto in giro chi governa “fa Cose”, prima fa CASE e monumenti su terreni che prima erano patrimonio dei cittadini, le vie si oscurano dai palazzoni, i giardini violentati da obelischi bianchi le strade perdono acqua e nessuno se ne cura. Come ti giri si apre un cantiere, ma il terreno sta finendo e anche la nostra salute ne risentirà . Non le tasche dei nostri governanti a tempo e dei filantropici costruttori ….dimenticavo una quantità di roulotte campeggia nel parcheggio a lato del cavalcavia vicino alla stazione. La domanda è: son legali? C’è qualcuno che controlla lo stato di igiene? A me sembra un porcaio”.

Questo il commento duro e diretto di un cittadino, che abbandona il proprio sfogo ai social network