Il Santa Marinella asfalta il Pianoscarano: 6-1 • Terzo Binario News

Il Santa Marinella supera la prova del 6 e vola in testa alla classifica del girone A di Promozione. I rossoblù hanno battuto infatti 6-1 il Pianoscarano che prima di domenica era secondo e ora possono guardare tutte le altre dall’alto dei 30 punti in classifica.

Domenica prossima Gallitano e compagni osservano il turno di riposo ma l’Ostiantica, adesso prima compagine di rincorsa, che di punti ne ha 27, al massimo può agganciare i santamarinellesi.

Nella 14esima giornata disputata allo stadio Fronti è arrivato un punteggio tanto rotondo quanto inatteso, che ha visto sugli scudi Peppe Tabarini: il numero 7 infatti è stato autore della rete più bella di giornata oltre ad aver servito due assist al bacio.

Ad aprire le danze è stato il bomber Samuele Cerroni che, al rientro dai tre turni di qualifica, ha atteso appena sei minuti per insaccare comodo comodo in area dopo la fuga a destra di Tabarini. I viterbesi non subiscono troppo il contraccolpo da rete subita e ci provano in due occasioni ma il portiere Simone Notari è attento. Con la gara messasi sul piano preferito dagli uomini di Daniele Fracassa, ecco un’altra occasione per Tabarini al 25’ – chiuso dentro l’area – e la rete del raddoppio di bellezza assoluta: fuga del numero 7 da centrocampo, arrivo al limite dell’area e tiro a ricadere del pallone che finisce all’angolo sinistro dove l’estremo Laurenti non può proprio arrivare. Cambio di campo e rete al 3’ di Alessandro Caforio, con un colpo di testa perentorio da cross a destra del solito Tabarini. Due minuti e Mecarelli per gli ospiti fa 3-1 partendo da una posizione giudicata regolare. Poi quando le partite si indirizzano diventa difficile raddrizzarle e infatti al 7’ l’atterramento in area di capitan Gallitano porta Cerroni dal dischetto per il 4-1 e la doppietta personale. L’allenatore di casa inizia a far ruotare i giocatori e tranne una parata in due tempi di Notari su pesci, poi è soliloquio rossoblù. Al 26’ altro rigore per fallo su Francesco Brutti che va a battere lui stesso per il 5-1 che diventa 6-1 sempre con il centravanti che piazza un diagonale al 29’. Unica nota stonata la sua uscita dal campo, che peraltro lascia i compagni in dieci per l’esaurimento di sostituzioni, per un dolore al ginocchio. Esordio nella ripresa per il nuovo arrivato Lorenzo Orlando.