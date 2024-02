Nuovi campetti sportivi, area giochi e riqualificazione: partono i lavori a Parco Borsellino a Cerveteri • Terzo Binario News

Il Sindaco Gubetti: “Riqualificare i parchi pubblici di Cerveteri era un impegno preso con i cittadini che stiamo rispettando”

Sono iniziate le operazioni di chiusura dell’area verde di Parco Borsellino a Cerveteri, che nei prossimi giorni sarà oggetto di importanti lavori di riqualificazione finanziati attraverso i fondi Pnrr.

“Parco Borsellino è una delle aree verdi e pubbliche maggiormente frequentate nella nostra città – ha detto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, presente questa mattina all’avvio delle attività di recinzione – lavori che rientrano nell’ambito dell’oltre un milione e duecentomila euro di fondi Pnrr aggiudicatisi dal Comune di Cerveteri per la riqualificazione di cinque parchi cittadini. Due cantieri già sono aperti, ovvero quello del Parco Ina Casa a Viale Manzoni e quello via Corelli a Valcanneto. Questo è il terzo: nel dettaglio rifaremo completamente i campetti sportivi di basket e calcetto, riqualificheremo l’area nel suo complesso, faremo un nuovo sistema di pubblica illuminazione, piantumeremo nuove alberature, posizioneremo delle panchine, realizzeremo un’area giochi per bambini dagli 8 anni in su e un’area con attrezzature sportive e fare del fitness all’area aperta”.

“Quello di riqualificare i parchi pubblici della nostra città era un impegno preciso che ci eravamo presi con i cittadini e lo stiamo facendo”, conclude il Sindaco Gubetti.