Nuove infrastrutture per il servizio idrico, mezza Anguillara senz’acqua: ecco quando • Terzo Binario News

Acea Ato2 comunica che, per consentire la messa in opera di nuove infrastrutture, IL GIORNO 11 GENNAIO 2024 si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti strade/zone:

VIA MONTANO E VIE TRAVERSE, VIA GIOVANNI PASCOLI, VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI (DA VIA MONTANO VERSO STRADA VICINALE DEI VIGNALI) E VIE TRAVERSE, VIA VICINALE DEI VIGNALI E VIE TRAVERSE, VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E VIE TRAVERSE, VIA CESARE BATTISTI E VIE TRAVERSE, VIA FABIO FILZI E VIE TRAVERSE, VIA MONTE PENDOLA E VIE TRAVERSE, VIA MARCO POLO E VIE TRAVERSE, VIA ANGUILLARESE E TRAVERSE DA VIA FABIO FILZI A VIA LAGO DI ORTA, VIA DI PONTE VALLE TRAVE E VIE TRAVERSE, VIA POGGIO DEI PINI E VIE TRAVERSE, VIA GIUSEPPE MAZZINI E VIE TRAVERSE, VIA ENRICO MATTEI E VIE TRAVERSE, VIA BEETHOVEN E VIE TRAVERSE, VIA REDIPUGLIA E VIE TRAVERSE, VIA GRAZIOLI E VIE TRAVERSE.

Potranno essere interessate anche zone limitrofe alle citate.

Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti: VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 271 – PARCHEGGIO CAMPO SPORTIVO VIA VICINALE DEI VIGNALI – PARCHEGGIO VIA PONTE VALLE TRAVE 8

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.