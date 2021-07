Nuova illuminazione per il Santuario della Madonna delle Grazie di Allumiere - Terzo Binario News

Il Santuario della Madonna delle Grazie di Allumiere avrà una nuova illuminazione. Lo ha annunciato con soddisfazione il sindaco, Antonio Pasquini, orgoglioso del risultato raggiunto.

Lunedì alle 20.45, dopo il Santo Rosario delle 20.15, si svolgerà l’attesa cerimonia di accensione, alla presenza di molte autorità civili e militari.

Tra i numerosi invitati, non mancheranno i sindaci Ernesto Tedesco, Alessandro Giulivi, Luigi Landi, Sergio Caci e un rappresentante del sindaco Pietro Tidei, nonché gli onorevoli Alessandro Battilocchio e Marietta Tidei. Saranno presenti anche quattro dirigenti Enel, il dottor Pierpaolo Ventura, il dottor Carlos Dodero, l’ingegner Marco Schillaci e l’ingegner Carlo Ardu, don Cono Firringa e il parroco di Allumiere, don Stefano Carlucci.

Il Comune di Allumiere ha voluto valorizzare l’amato santuario con un’illuminazione suggestiva, caratterizzata da una luce diffusa a proiezione sulla facciata principale del Santuario, con degli accenti di maggiore intensità sul rosone e sul portale tramite delle sorgenti led a notevole risparmio energetico e a buona resa cromatica. La luce con cui verrà illuminata la facciata principale sarà opportunamente modulata e consentirà un’adeguata percezione degli elementi che la compongono. Il campanile sarà invece illuminato con quattro proiettori Rgbw installati nella parte retrostante il Santuario. La flessibilità dell’impianto consentirà poi di cambiare scenari di luce in occasione di particolari eventi, nel rispetto del luogo e dell’ambiente circostante.

<Siamo davvero soddisfatti di questo risultato – ha commentato la presidente dell’associazione Madonna delle Grazie, Daniela Agostini – che coniuga abilmente la sostenibilità con il miglioramento e la sicurezza di questo importante luogo di culto, fulcro della nostra spiritualità. Ringraziamo di cuore l’Enel e in particolare il dottor Ventura per averci permesso di tagliare un ulteriore importante traguardo, nonché il dottor Paolo Sacchetti, della impresa “Virgilio Sacchetti” per il prezioso contributo>.

Alla cerimonia, che si svolgerà secondo le misure anti Covid, è invitata l’intera cittadinanza.