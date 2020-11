Nuova giunta a Civitavecchia, il vice sindaco diventa Magliani ed entrano la Napoli e la Pietroni - Terzo Binario News

Massimiliano Grasso non è più il numero due, fuori anche la Riccetti ma si aspetta Fdi

Ernesto Tedesco rende nota la nuova giunta, al terza in un anno e mezzo di governo a Civitavecchia.

Alcune indiscrezioni sono state confermate ma non mancano le novità.

“Il Sindaco Ernesto Tedesco ha conferito i nuovi incarichi di giunta a:

Manuel Magliani assessore all’Ambiente (con carica di vicesindaco);

Sandro De Paolis ai Lavori Pubblici;

Emanuela Di Paolo al Commercio;

Cinzia Napoli ai Servizi sociali;

Norberta Pietroni al Bilancio;

Leonardo Roscioni all’Urbanistica.

Resta libero un posto in Giunta per l’indicazione che da Fratelli d’Italia attende il sindaco, il quale nel frattempo mantiene le deleghe che erano dell’area di Fdi”.

Dalla Giunta in uscita Massimiliano Grasso e Simona Galizia di Fdi, anche se si resta in attesa di una decisione dal partito. Dai Servizi Sociali esce Alessandra Riccetti per Cinzia Napoli. Il Commercio, assunto dal sindaco, passa a Emanuela Di Paolo mentre al Bilancio va Norberta Pietroni. Leonardo Roscioni all’Urbanistica.