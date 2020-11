Incidente in via Gregorio VII: scontro scooter-monopattino, un ferito - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via Gregorio VII, all’altezza di via Cardinal Tripepi. Per cause in corso di accertamento – alle 16,15 di martedì 24 novembre – si è verificato il sinistro che ha coinvolto uno scooter Piaggio condotto da un 27enne e un 53enne, che si trovava su un monopattino e che è stato trasportato in codice rosso dinamico al Policlinico Agostino Gemelli.

🔴#Roma #incidente – Via Gregorio VII rallentamenti tra Via Sant'Agatone Papa e Via Cardinale Tripepi > Raccordo Anulare#luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) November 24, 2020

I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo XIII Aurelio: ai caschi bianchi il compito di delineare l’esatta dinamica dei fatti. Marco Giovagnorio, consigliere di Fratelli d’Italia nel Municipio XIII, ha commentato: “Purtroppo le mie paure, segnalate agli organi di competenza mesi fa, si stanno materializzando in modo drammatico. Speriamo che questo brutto incidente possa, almeno, sensibilizzare il Comune di Roma ad intervenire con urgenza per ripristinare la sicurezza stradale”.

Foto Facebook Marco Giovagnorio