Nuova colonnina Enel X Mobility a Ladispoli - Terzo Binario News

“Come annunciato nei mesi scorsi, ricordiamo ai cittadini che è diventato operativo il protocollo d’intesa del Comune di Ladispoli con Enel X Mobility per rendere sempre più ecologiche le nostre strade ed abbattere il tasso di inquinamento provocato dai gas di scarico dei veicoli. Un’altra colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici è stata posizionate davanti al teatro Marco Vannini”.

A parlare è il consigliere comunale Luca Quintavalle che, insieme all’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis, ha seguito costantemente il progetto e curato i rapporti con l’Enel per giungere a questa importante svolta ecologista per la città di Ladispoli.

“Dopo l’attivazione delle colonnine in via Glasgow, viale Europa e piazzale Roma davanti alla stazione ferroviaria – prosegue Quintavalle – abbiamo ottenuto l’installazione di un altro impianto per la ricarica veloce in via De Begnac. Prosegue dunque l’impegno dell’amministrazione del sindaco per la tutela dell’ambiente attraverso progetti innovativi. In questo momento di difficoltà economica, il potenziamento, grazie all’accordo con Enel X Mobility, della rete di ricarica per veicoli elettrici è quanto mai opportuno. Siamo certi che questo progetto inoltre potrà incentivare da parte dei residenti di Ladispoli l’utilizzo di veicoli meno inquinanti, come sono le auto elettriche che rappresentano il futuro della circolazione. Il progetto delle colonnine è a costo zero per l’amministrazione comunale che guarda al futuro per consegnare alle future generazioni una città più vivibile ed ecologica“.