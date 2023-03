Nuova collettiva di pittura, scultura, fotografia, e interventi di poesia alla Garbatella targata Tracciati d'Arte • Terzo Binario News

Lo staff di Tracciati d’Arte invita ancora una volta il pubblico e gli amanti dell’Arte ad un’altra mostra collettiva di Pittura, Scultura, Fotografia, e interventi di poesia organizzata nell’accogliente galleria Cosarte di Simona Gloriani a Roma nel quartiere Garbatella, in via Nicolò da Pistoia num 18.

Gli artisti: ALIDORO CATOCCI, ANDREA CERQUA, ANDY KERSC, ANGELO PETRACCONE, ANNA MORESCHINI, ANNA STORNAIUOLO, BENEDETTA DORINZI, CARLOS MENDOZA, CINZIA RUZZETTI (RUZ), FEDERICA VIRGILI, JAN LOUIS ZANET, LOREDANA SALA, LUISANA LEONE (LULU’), MAD MARCEL, PIERLUIGI MANCINIART, PAOLA SALONE, PAOLO SIMONE, TERESA DI SARIO, saranno dal 25 marzo al 7 aprile in esposizione con opere di varie espressioni artistiche originali.

La mostra dal tema: “UN PASSO DOPO L’ALTRO” IN VIAGGIO VERSO L’ESSENZIALE, vuole sottolineare l’importanza di accettare le sfide che la vita ci presenta con la convinzione che il percorso per superare gli ostacoli che si presentano lungo il cammino ci fortificano temprando la nostra indole. Questa mostra vedrà anche la presenza dell’Editore di Tracciati d’Arte, Andrea Cerqua, nonché suo creatore che oltre ad essere un artista è attualmente anche il direttore spazio espositivo Expò Italia per conto della Carmen Morello Production.

Dalle sue parole: – “Voglio citare una frase di William Blake:

Quando Uomini e montagne si incontrano grandi cose accadono –

Passo dopo passo, scalando la propria montagna interiore si arriva a capire la dimensione infinita della propria anima. Ogni sfida che la vita ci sottopone è importante per conoscere noi stessi ed è la giusta occasione per l’inizio di ogni percorso. Questa mostra d’arte che ho curato ed organizzato alla Galleria CosArte di Simona Gloriani è stata strutturata proprio con l’intenzione di sottolineare quanto, nel percorso della vita, sia importante crearsi degli obiettivi ma soprattutto accettare le sfide che la vita ci sottopone. Ogni sfida se vissuta nel pieno della consapevolezza ci porta ad una crescita personale. Crescita che non deve mai considerare solo l’aspetto materiale ma anche e soprattutto l’aspetto profondo legato alla connessione con la parte spirituale e superiore della nostra persona. Un augurio a tutti coloro che nella vita non si stancano mai di cercare risposte e porsi domande!”