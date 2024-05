A Cerveteri torna l’infiorata di Santa Maria Maggiore • Terzo Binario News

Uno degli appuntamenti più attesi del mese di maggio di Cerveteri è pronto a tornare. Si terrà infatti domenica 26 maggio la tradizionale “Infiorata di Santa Maria Maggiore”. Alle ore 18:00 sarà celebrata la Santa Messa in Chiesa, in Piazza Santa Maria e a seguire processione religiosa con la statua della Madonna.

L’itinerario sarà il seguente: Via Santa Maria, via Roma, via Agyllina, via dei Bastioni, Largo della Boccetta, via Etruria, piazza Risorgimento, Piazza Aldo Moro, via Armando Diaz, via Monte Grappa, via Matteotti, piazza Gramsci, via Monte Zebio, Via Armando Diaz, piazza San Pietro, via Piave, piazza Aldo Moro e ritorno in Piazza Santa Maria.