Sagra della Tellina di Passoscuro, il Presidente della Pro Loco: “Sarà grande festa, tantissime le sorprese” • Terzo Binario News

Roberto Allegrini ringrazia tutti gli organizzatori e gli sponsor della 46esima edizione

Manca sempre meno alla 46esima edizione della Sagra della Tellina di Passoscuro.

A presentarla, è il Presidente della Pro Loco Roberto Allegrini, che affida al consueto depliant illustrativo della Sagra un sentito ringraziamento a tutti gli organizzatori svelando anche tantissime novità di quello che è l’appuntamento più amato dai romani che scelgono il territorio a Nord della Capitale per trascorrere le proprie vacanze estive.

Ecco il messaggio del Presidente della Pro Loco:

“E’ sempre una grande emozione per tutti gli organizzatori avvicinarsi all’evento della Sagra della Tellina: un’emozione che mi si permetta sento ancora più grande da Presidente della Pro Loco di Passoscuro.

Devo confessare che nonostante tanta esperienza, ogni anno viviamo l’organizzazione di questo grande evento presi da mille dubbi: faremo la scelta giusta? Sarà più gradito uno spettacolo anziché un altro?

Ed ancora tanti interrogativi che poi tutti insieme affrontiamo nel nostro Direttivo per altro sempre aperto ad ascoltare cosa ci dice la gente; anche perché la Pro Loco non è soltanto “Sagra della Tellina”, ma vuole, (spesso riuscendoci e purtroppo qualche volta no) essere una sorta di riferimento per la nostra località, sia a livello ricreativo che culturale, con l’obiettivo di fare un po’ qualcosa per tutti.

Mi piace affermare che oltre le cariche (che tra noi del Direttivo nemmeno consideriamo), la Pro Loco è di tutti ed è per tutti; proprio per questo rilanciamo sempre l’invito ai cittadini e ai commercianti locali di sostenerci ed unirsi a noi per ogni manifestazione, consapevoli che più siamo e più possiamo fare, anche perché ricordo che la Pro Loco vive di iniziative e piccoli contributi che chiaramente cerca di sfruttare al massimo e reinvestire totalmente a scopo sociale.

Ma veniamo ora alla 46ma edizione della Sagra della Tellina che si terrà dal 31 Maggio al 2 Giugno 2024: tantissime le sorprese che in quanto tali non vogliamo svelarvi totalmente; certo dato il successo della “Pedalata” che già da qualche edizione ha visto una grande partecipazione degli amanti della bici, abbiamo chiaramente deciso di riproporla dando a tale iniziativa ancora più spazio; poi per il gran finale di Domenica abbiamo pensato di concludere l’evento non con i soliti fuochi di artificio ma con un particolarissimo spettacolo dal palco che ci auguriamo possa essere di maggiore gradimento e magari potrà lasciare più tranquilli i nostri amici a 4 zampe.

Inutile dirvi che non potranno mancare gli spaghetti con le telline ma cercheremo anche quest’anno di predisporre ulteriori proposte gastronomiche proprio per accontentare tutti. Allora, vi aspetto numerosi come sempre e vi auguro una felice Sagra della Tellina”.