Santa Severa è la "Regina" dell'estate 2024: è già sold-out • Terzo Binario News

Litorale romano preso d’assalto, Santa Marinella e Santa Severa le più amate

Oramai tutto è pronto per l’estate 2024. Sebbene il weekend appena trascorso tutto ha regalato fuorché il sole, oramai gli italiani sono pronti per le vacanze estive.

Litorale romano preso d’assalto: il Lazio resta come sempre tra le regioni più richieste anche da fuori regione. E mentre è boom di richiesta per le case vacanza, con prezzi in aumento, la Regina dell’estate sembra essere Santa Severa, già dichiarata sold-out.

Come sempre però, occhio alle offerte online dove spesso, possono nascondersi le truffe.