Per Fracassa a Santa Marinella manca solo la firma, trattativa Ruggiero-Tolfa • Terzo Binario News

Per Daniele Fracassa sulla panchina del Santa Marinella manca solo l’ufficialità, Samuele Cerroni sembra vicinissimo mentre Luigi Ruggiero sta parlando con il Tolfa.

Sono le novità più interessanti del calciomercato di Promozione che, non appena il campionato è terminato, ha già cominciato le grandi manovre in vista della stagione 2024-2025.

Si parte dalla compagine della Perla, dove il cambiamento parte in primis dall’allenatore.

Qualche giorno fa l’ufficialità circa la separazione consensuale fra il sodalizio e mister Emiliano Cafarelli. Entrambi consci del fatto che mancassero le condizioni per andare avanti, hanno preferito far divergere le strade e così è iniziata la ricerca di un nuovo tecnico. La figura individuata corrisponde al profilo di Daniele Fracassa, ex allenatore di Cerveteri, dove ha vinto il campionato, e Tolfa, con il quale è arrivato due volte in semifinale di Coppa Italia. Nell’ultima annata un’esperienza non fortunata a Nettuno, con la compagine di Eccellenza. Da lui si vorrebbe ripartire, mantenendo l’assetto attuale di squadra. Il nome importante in entrata che viene accostato a via delle Colonie è quello di Samuele Cerroni. Il centravanti ha salutato il Civitavecchia per ragioni lavorative, motivo per il quale la destinazione stadio Fronti sarebbe a lui gradita. Certi gli addii dell’attaccante Gabriele Martinelli e del mediano Emanuele Palermo, c’è l’intenzione di ripartire da capitan Fabrizio Melara, Peppe Tabarini, Alessio Gallitani, Alessandro Caforio, Francesco Cuomo e Jacopo Gaudenzi. Sono in corso interlocuzioni con il portiere Enrico Antonelli. «Il capocannoniere – spiega il direttore sportivo Stefano Di Fiordo – ha un malanno al ginocchio che richiede tempo per decidere il da farsi. Il legamento non è lesionato ma è un infortunio che rischia di ripresentarsi continuamente. Per questo si sta valutando l’ipotesi dell’intervento chirurgico». Poi sulla rosa della prossima stagione: «L’intenzione è quella di mantenere l’ossatura dell’ultima stagione e, sebbene sia decaduto l’obbligo degli under titolari, diversi giovani faranno parte del gruppo del prossimo anno».

Anche in collina si ragionava sul nome di Cerroni, prima ovviamente che si accasasse a Santa Marinella, dunque va trovato al più presto il sostituto di Andrea Moretti che ha salutato il pubblico dello Scoponi per motivi professionali. Per mister Roberto Macaluso quella del centravanti è la priorità assoluta per cui continua la caccia al bomber. Intanto è in corso un’interlocuzione con Luigi Ruggiero: l’ex capitano del Civitavecchia ha salutato i compagni del Tamagnini e sta ragionando sull’ipotesi di salire alla Pacifica. Al momento sono diverse le riconferme di alcuni pezzi importanti della rosa biancorossa come quelli di capitan Marco Roccisano, Gianluigi Salvato, Marco Bevilacqua, Gianluca Nuti. Anche il numero uno Luca Ciaccia dovrebbe rimanere mentre va trovato un dodicesimo che prenda il posto di Daniele Paniccia, anche lui in uscita.